75 år sidan tragedien på Hopseidet: Sp-politikar krev oppreisning for offera

Det var berre to dagar før slutten av krigen. 6. mai 1945 kom to ubåtar inn mot Hopseidet i Finnmark med tyske kommandosoldatar om bord.

Dei tyske soldatane tok seks menn til fange og avretta dei. Ei mor vart valdteken føre barna sine. I alt 17 unge menneske mista fedrane sine.

– Det er ei forferdeleg historie, seier Iversen til NTB.

– Mange hadde rømt plassen, men desse lokale fiskarane stod att. Dei vart meidde ned. Det var regelrett slakt, det som skjedde.

No meiner stortingsrepresentanten at tida er inne for at offera får oppreisning. Han ber om at staten gir medalje posthumt til dei drepne og ein kompensasjon til dei etterlatne.

– Mange av dei har vore prega av dette heile livet, seier Iversen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har så langt ikkje svara på Iversens førespurnad, men skriv om tragedien i eit innlegg som onsdag står på trykk i fleire aviser.

Der slår forsvarsministeren fast at handlingane til dei tyske soldatane må karakteriserast som eit krigsbrotsverk.

«Tragedien på Hopseidet var meningsløs, blottet for militær verdi», skriv Bakke-Jensen.

