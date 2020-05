Venta for lenge med å teste koronasjuke på sjukeheim

innenriks

Fire av ti dødsfall av covid-19 i Noreg har skjedd på sjukeheimar i Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen og Bærum, skriv Aftenposten. I Bergen og Drammen seier dei at det tok for lang tid før pasientane vart testa og fekk smitten påvist.

Helsedirektør Bjørn Guldvog gir dei rett, og seier den avgrensa kapasiteten kan ha ført til at det vart vanskelegare i å drive smittesporing.

– Eg trur at testkapasiteten kan ha spelt ei vesentleg rolle, seier han.

Helseminister Bent Høie (H) seier derimot at testkapasiteten har stort sett vore den same over heile landet.

– Mange framhevar at éin av grunnane til at Noreg kanskje har eit mindre tal som vart sjuke og smitta, var at vi prioriterte å teste helsepersonell. Vi er eitt av landa som testa flest, seier Høie.

Mangelen på sjukepleiarar og kapasitet til å halde smitta isolert og feiltolking av smittesymptom hos eldre er andre årsaker som blir trekte fram av kommunane.

– Vi hadde liten erfaring med denne sjukdommen i Noreg. Då er det kanskje ikkje så rart at ein var veldig usikker på symptoma som melde seg med covid-19, seier Guldvog.

(©NPK)