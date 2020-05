Tannlegar legg på koronagebyr

innenriks

For at ikkje pasientar eller tilsette skal bli smitta, har tannlegane sett i gang fleire smitteverntiltak. Dette medfører ekstra kostnad for klinikkane, og fleire klinikkar har bestemt seg for å auke det vanlege hygiene- eller utstyrsgebyret, skriv Stavanger Aftenblad.

Den private tannlegekjeda Oris Dental, med 25 klinikkar i Noreg, opererte før pandemien med eit hygienetillegg på 350 kroner ved aerosolgenererande-prosedyrar, som til dømes boring. Dette tillegget har kjeda no auka til 750 kroner.

Colosseum Noreg er den største, private tannhelsekjeda i landet. Administrerande direktør Ole Mjåtvedt opplyser at klinikkane deira har auka det vanlege utstyrs- og hygienetillegget frå 140 til 250 kroner som følgje av auka kostnader til smittevern.

– Før hadde vi eit høgare gebyr for enkelte behandlingar. Mykje på grunn av mangel på utstyr, no har dette vorte betre, så vi har fjerna det høgaste gebyret, seier Mjåtvedt.

Leier Andreas Iversen i Den norske tannlegeforening (NTF) i Rogaland, seier det er opp til kvar enkelt klinikk å bestemme om, eller kor mykje, dei skal auke gebyret.

(©NPK)