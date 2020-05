Stortinget seier ja til Nav-ombod

innenriks

– Eg er kjempeglad for dette, seier Frp-leiar Siv Jensen til NTB.

Ho påpeikar at det er elleve år sidan Framstegspartiet for første gong foreslo å opprette eit Nav-ombod. I tillegg har opposisjonen fleire gonger fremja liknande forslag. No får kravet støtte frå ein samla arbeids- og sosialkomité på Stortinget.

Ein viktig dag for alle som har stanga hovudet i veggen i møte med offentleg byråkrati, meiner Jensen.

– I møte med det offentlege blir dei aller fleste innbyggjarane veldig små. Det er den vesle mannen mot den store staten. Og veldig mange menneske som har behov for tenester frå Nav, er veldig sårbare, seier Jensen.

Ho meiner fjorårets trygdeskandale viser kor vanskeleg det kan vere å forstå regelverka, sjølv for Nav.

– Når ein får på plass eit ombod, gir det ein betydeleg større tryggleik for brukarane, og i og for seg òg for Nav, fordi du får ein nøytral tredjepart som kan gripe inn når problem oppstår, seier Jensen.

Planen er at det nye ombodet skal leggjast under Sivilombodsmannen.

(©NPK)