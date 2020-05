Opnar for meir snøskuterkøyring til hytter: – Vil føre til fleire konfliktar

innenriks

Fleire snøskuterar vil skape uro og konfliktar i hytteområda, fryktar styremedlem Knut Nes i Norges Hytteforbund.

– Dei fleste reiser på hytta for å søkje ro og fred, ikkje for å bli utsette for motorisert ferdsel, seier han i ei pressemelding.

Både Ap og Frp har sagt at dei støttar forslaget frå Senterpartiet om å fjerne kravet om at det må vere 2,5 kilometer mellom brøytt bilveg og ei hytte for at ein kommune skal kunne gi løyve til bruk av snøskuter for å transportere utstyr og bagasje til hytta.

Dermed har forslaget eit solid fleirtal når saka blir behandla i Stortinget seinare tysdag.

Nes oppmodar likevel partia til å vente på evalueringa frå Miljødirektoratet av dagens skuterreglar.

– Vil forsterke konfliktar

Norsk Friluftsliv har, ifølgje Dagsavisen, sett på kor mange hytter som ligg mindre enn 2,5 kilometer frå brøytt veg, med utgangspunkt i hyttekommunen Trysil. Der gjeld dette 1.500 hytter, ifølgje generalsekretær Lasse Heimdal.

– Forslaget frå Sp vil derfor potensielt kunne medføre ein betrakteleg auke i snøskuterbruken, både når det gjeld lovleg og ulovleg køyring, seier Heimdal.

Sps Sandra Borch meiner det berre er tull at det blir fleire snøskuterar i den norske fjellheimen. I tillegg til løyve frå den aktuelle kommunen, må ein eige hytta for å få eit slikt løyve, påpeikar ho til Dagsavisen.

Borch meiner regelendringa mellom anna vil føre til betre etterleving av regelverket og færre tvistesaker. Det er Heimdal heilt usamd i.

– Forslaget vil forsterke lokale konfliktar, medføre splitting i lokalsamfunn rundt eit tema som allereie er svært betent, og skape mykje uro i ei tid der det er behov for samarbeid om viktige klima-, natur og folkehelsespørsmål, seier han.

Skjønar ikkje uroa

Til NRK understrekar Heimdal at det er fritidskøyringa, eller unødvendig køyring, dei er urolege for.

– Vi ser ein samanheng med at fleire skuterløyve bidreg til meir ulovleg køyring, seier Heimdal.

Ole Steinar Østlyngen er lokalpolitikar for Arbeidarpartiet i Alta og dagleg leiar ved Alta motorsenter. Han skjønar ikkje kvifor Heimdal er uroa.

– Det er jo ikkje snakk om fri køyring i heile Noreg. Det er opp til kvar enkelt kommune om dei ønskjer å gi dispensasjon til kvar enkelt hytteeigar, så eg skjønar ikkje heilt motstanden frå Norsk Friluftsliv, seier Ap-politikaren.

