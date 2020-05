Nedgang i talet på konkursar i april

innenriks

Tala viser òg at 126 verksemder vart avvikla med tvang førre månad, ein oppgang på heile 96,9 prosent. Samla gir dette ein nedgang på 18 prosent i april samanlikna med same månad i 2019, ifølgje tal frå data- og analyseselskapet Bisnode.

Også i mars, då koronatiltaka vart innførte, gjekk talet på konkursar ned, medan året byrja med auka tal på konkursar i både januar og februar. Hittil i år har dermed talet på konkursar gått opp med 10,8 prosent.

Økonomar meiner at konkursbølgja, som eit resultat av koronakrisa, enno ikkje har kome.

– Det skal eit under til om det ikkje snart blir eit konkursras. Når konkursbølgja først kjem, vil ho kome med stor kraft. Det vil føre til ein negativ spiral der andre bedrifter med uteståande i konkursbua sjølv vil risikere konkurs, seier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i ei pressemelding.

Han peikar på at det er tydeleg at det hopar seg opp med konkurskrav hos Skatteetaten sidan mange bedrifter får ein ekstra sjanse ved å ta i bruk krisepakkane frå regjeringa eller ordne finansiering under koronakrisa.

Ifølgje Bisnode er det restaurantbransjen som er dårlegast rusta til å stå imot koronakrisa. Dette er òg den einaste av dei store bransjane som har ein auke i talet på konkursar i april. Også fleire kleskjeder har gått konkurs i april.

