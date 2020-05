Kraftig koronabrems for Schibsteds rubrikkselskap

innenriks

– Vi hadde ein bra januar og februar, men så er det klart at det er ein kraftig brems i mars, seier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta til Kampanje. Selskapet eig Schibsteds rubrikkverksemder utanfor Norden.

Oppbremsinga er fell saman med då den globale spreiinga av koronaviruset auka for alvor. Ryssdal seier at «pandemien har endra alle våre verksemdsområde dramatisk», og at trafikken i nokre land fall med 40–50 prosent.

Rett nok auka omsetnaden i første kvartal med nesten 9 prosent, til 174,5 millionar euro frå 160,2 millionar euro i fjor, men auken heng i stor grad saman med kjøpet av franske L'Argus på slutten av fjoråret.

Driftsresultatet svekte seg med 11,4 prosent til 25,7 millionar euro. Før skatt gjekk Adevinta frå eit overskot på 36,8 millionar euro i første kvartal i fjor til eit underskot på 24,9 millionar euro i same periode i år.

