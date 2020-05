Kraftig auke i Orkla-resultatet i første kvartal

innenriks

I ei pressemelding skriv selskapet at forretningsområda Orkla Foods og Orkla Care særleg dei tre siste vekene i mars opplevde ein betydeleg auke i etterspørsel etter matvarer og produkt til reingjering og personleg pleie i samband med koronautbrotet.

– Mykje av auken kom av hamstring og endra forbruksmønster, skriv Orkla.

Resultatet før skatt auka med 16 prosent til 1,15 milliardar kroner.

På førehand var det likevel venta eit resultat før skatt på 1,27 milliardar kroner, ifølgje estimat innhenta av Infront for TDN Direkt, skriv Dagens Næringsliv.

Det har likevel ikkje berre vore lyspunkt for Orkla. Forretningsområda Food Ingredients, som leverer bakeriingrediensar, og Consumer Investments, som mellom anna har profesjonell reingjering og restaurantverksemd, opplevde redusert etterspørsel.

– Omsetninga til selskap som er negativt påverka av koronaepidemien, utgjer omtrent ein firedel av omsetninga til merkevareområdet. Koronakrisa som no utfoldar seg, skaper ei ekstraordinær uvisse i ei ekstraordinær tid, seier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orkla melde allereie i midten av april at førebelse salstal for første kvartal viste ein omsetningsauke på 13 prosent samanlikna med dei same månadene i fjor. Til saman omsette selskapet for 11,5 milliardar kroner i dei tre første månadene, mot 10,18 milliardar kroner i fjor.

