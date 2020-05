Helsedirektoratet og FHI er førebudde på nye smittetoppar

innenriks

– Vi er opne for at det kan komme nye smittebølgjer. Det planlegg vi for at vi skal greie å handtere, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på den daglege pressekonferansen om koronasituasjonen tysdag.

Tyske og italienske helsestyresmakter sa tysdag at koronasmitten kjem til å byggje seg opp på nytt.

Ventar to nye bølgjer

Lothar Wieler, leiar ved det tyske Robert Koch-instituttet, meiner det er svært sannsynleg at koronaviruset vil slå tilbake i ei andre bølgje og viser til at dette er den rådande oppfatninga blant smittevernsekspertar. Mange ventar òg at det vil komme ei tredje bølgje.

– Dette er ein pandemi, og i ein pandemi vil viruset spreie seg til 60–70 prosent av befolkninga, seier Wieler.

I Noreg håpar styresmaktene å framleis kunne halde smittespreiinga på eit lågt nivå ved å byggje opp meir testkapasitet og betre sporing, mellom anna gjennom smitteappen, seier Guldvog.

– Men det er mykje uvisse i dette, påpeikar han.

Mykje uvisst

Koronatiltaka blir no sakte løyste opp, men framleis er mykje uvisst når det gjeld korleis opninga av barnehagar og skular har påverka smitteutviklinga. FHI reknar med at smittetalet R, som viser kor mange ein koronasmitta i gjennomsnitt gir viruset vidare til, no er nede på 0,6, med andre ord at epidemien er minkande. Smittetalet seier likevel ikkje noko om kor mange koronasjuke det finst i samfunnet.

– Det er stor uvisse ved tala, seier avdelingsdirektør Line Vold ved FHI.

Samtidig kom det tysdag nye tal som viser at berre 1,5 prosent av alle som vart testa for korona førre veke, var smitta. Ein stadig nedgang i talet på innlagde på sjukehus med covid-19, kan òg tyde på at pandemien er på retur. Tysdag var 71 personar innlagde, elleve færre enn måndag. I alt har 1.015 koronasmitta personar vore lagde inn på norske sjukehus.

Inga magisk grense

På spørsmål frå NTB om kor mykje smitten må auke igjen for at det vil komme nye innstrammingar, svarer Guldvog:

– Vi har ikkje noko magisk tal, men vi har heile tida sagt at målet er å sikre kapasiteten i helsestellet og gi pasientar ei god og verdig behandling. Det er ønskjeleg å halde smittespreiinga på eit lågt nivå framover. Dette vil vere utslagsgivande for nivået på tiltaka framover, seier helsedirektøren.

(©NPK)