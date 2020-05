Frp etterlyser tiltak for private barnehagar

innenriks

Han tek no opp saka med kunnskapsminister Guri Melby (V). Tysdag melde NRK at sju av ti private barnehagar ikkje får stønad frå kommunen i samband med gjenopning og drift etter koronastenging.

– Vil statsråden setje i verk tiltak som sikrar vidare, forsvarleg drift av dei private barnehagane? spør Frps Roy Steffensen, som er leiar i utdanningskomiteen.

Han peikar på at kommunar har oppretta eigne «koronakontoar» til ekstraordinære utgifter, men at finansieringsmodellen for private barnehagar gjer at dei ikkje får nyte godt av ekstramidlane.

Dei private barnehagane blir nemleg finansierte gjennom foreldrebetaling og tilskot frå kommunen basert på to år gamle kostnadstal. Det tyder at pengar for å dekkje dei ekstraordinære koronautgiftene først vil falle til private barnehagar i 2022, poengterer Steffensen.

– Dette er uhaldbart, og Frp krev tiltak frå regjeringa no, seier han til NTB.

– Koronakrisa har gått hardt utover barnehagedrifta, med auka utgifter til både reinhald, vikarar, overtid og smitteverntiltak, poengterer Frp-toppen.

(©NPK)