innenriks

Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti går no inn for å be det såkalla Harberg-utvalet, som greier ut om kontrollfunksjonane på Stortinget, om å vurdere og komme tilbake med eit forslag til etablering av eit ombod for Nav.

Dei tre partia ser for seg at det nye ombodet kan leggjast under Sivilombodsmannen.

Det er venta at også Venstre vil støtte desse forslaga når dei kjem opp til avrøysting i plenum. Dermed får dei fleirtal.

