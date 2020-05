FHI: Ni av ti koronasmitta er friskmelde

innenriks

– Det inneber at vi reknar med at om lag 7.000 av dei som er rapporterte smitta no, er friske, seier avdelingsdirektør Line Vold.

Ein person blir definert som friskmeld dersom han eller ho etter fjorten dagar ikkje er innlagd på sjukehus og ikkje er død. Dei som er innlagde på sjukehus, blir definerte som friskmelde ved utskriving, eller dersom dei er i live etter 30 dagar. Dette betyr at det må gå minst fjorten dagar frå positiv test til ein person kan definerast om friskmeld.

Sidan dei aller fleste som får påvist covid-19, ikkje blir innlagde eller døyr, vil definisjonen innebere at talet på friskmelde i svært stor grad speglar talet som fekk påvist koronasmitte fjorten dagar tidlegare, skriv FHI i den siste vekerapporten sin.

(©NPK)