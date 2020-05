Berre halvparten av ulvekvoten er felt

innenriks

I Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold skal tolv dyr fellast i lisensjakta, men halvparten står igjen, melder NRK. I Oppland har jegerane skote to av ein kvote på fem ulvar. Totalt er det gitt løyve til å felle 17 ulvar utanfor ulvesona i desse områda.

Lisensjakta starta 1. desember og varer til 31. mai. Ho har då vorte utvida med to månader, men med under ein månad igjen byrjar det å haste for jegerane.

Den regionale fellingsleiaren for Statens naturoppsyn (SNO) innrømmer at det kan bli vanskeleg å fylle kvoten.

– Det blir ikkje lettare å jakte framover, når snøen forsvinn og jegerane ikkje lenger kan dra nytte av sporsnø, seier Erik Ola Helstad.

