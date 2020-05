Begge badstovedødsfalla i Sveio lagde bort

innenriks

Det stadfestar statsadvokat Arvid Malde i Rogaland overfor Bergens Tidende.

Det første dødsfallet er lagt bort fordi forholdet ikkje er straffbart, og det andre fordi det ikkje er prov på noko ulovleg har hendt.

Ei 52 år gammal tysk kvinne busett på Sveio sør i Hordaland har i meir enn to år vore mistenkt for drap.

Kvinna fann den 35 år gamle ektemannen sin død i badstova i juni 2016 på garden der dei budde. I juli året etter fant ho vennen, ein 52 år gammal mann, død i same badstove.

Forsvararen til kvinna, advokat Patrick Lundevall-Unger, seier at klienten hans er glad for at «Riksadvokaten endeleg har teke ei rett avgjerd». Han seier han no vil jobbe for at kvinna skal få erstatning.

