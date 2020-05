Avsporing ved Oslo S i fjor kom av feil på sporet

innenriks

Statens havarikommisjon for transport skriv i rapporten sin at sporfeilen oppstod etter sporarbeid sommaren 2018, og at desse arbeida førte til veikskapar som gjorde sporet ustabilt.

Ulykka skjedde onsdag 8. mai då lokomotivet spora av i ein sporveksel på veg frå parkeringsområdet i Lodalen til Oslo S. Lokomotivet bakka sju vogner inn i spor 19 då det køyrde over ein buffer (støytfangar) og vart løfta av skjenene. Bufferen fall av då to personvogner hengde seg opp i ei S-kurve nokre hundre meter før avsporinga.

Avsporinga førte til at rundt 2.000 liter olje lak ut og ned i grunnen og at tre spor måtte stengjast. Dette førte igjen til at fleire tog på Østfoldbanen og Kongsvingerbanen vart innstilte.

Ifølgje Havarikommisjonen klarte ikkje Bane Nor sjølv å finne ut at det var ein feil i svingen som førte til avsporinga. Feilen vart først oppdaga då kommisjonen sjølv gjennomførte ei testkøyring 12. juni.

Undersøkingane har òg avslørt at ein liknande episode skjedde med same vogn september året før, men at dette ikkje førte til noka avsporing og ikkje vart registrert i Bane Nor-systemet.

Havarikommisjonen har derfor fremja ei tryggingstilråding som rettar seg mot at Bane Nor sikrar tilpassa rutinar for kontrollar etter sporarbeid og ulykker.

Ingen personar vart skadde i avsporinga.

(©NPK)