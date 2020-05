Staten frikjend i Enger-søksmål

innenriks

«Hovedbelastningen for Enger og hans nærmeste må henføres til pressens omtale og allmennhetens reaksjon på denne. Etter en samlet vurdering har tingretten kommet til at også Engers krav på oppreisning bør falle bort i sin helhet», heiter det i dommen som fall søndag.

I desember 2016 vart tre av fire tidlegare Yara-direktørar – blant dei Enger – frikjende for korrupsjon i Borgarting lagmannsrett. Sidan då har han kjempa for erstatning og oppreisning for det han meiner var urett straffeforfølging.

3.000 kroner

Enger vart arrestert og sat fengsla 18. og 19. mai 2012, og vart godskriven tre dagars varetektsfrådrag. I dommen heiter det at vilkåra for oppreisning er oppfylte isolert sett, og at standard erstatningsbeløp for fridomstapet utgjer 3.000 kroner.

I drøftinga si av saka oppfører retten fire punkt som støttar Engers krav, og seks punkt som talar for det motsette.

Han viser mellom anna til at Yara hadde cirka 10.000 tilsette og eigen organisasjon i 50 ulike land under Enger.

Ansvarsrisiko

«Virksomhetens omfang og kompleksitet innebærer at konsernsjef ikke realistisk kan påregne å oppfylle alle sine stillingsmessige forpliktelser personlig. Gjennom sitt stillingsmessige ansvar påtar derfor konsernsjefer som Enger seg i noen grad også en ansvarsrisiko, som man selv ikke rår fullt og helt over, men hvor man er avhengig av andre for overholdelse», heiter det.

Tingretten peikar på at ansvarsrisikoen til konsernsjef kan reduserast gjennom system og rutinar.

«Overholdelsen av disse både kan og bør søkes sikret gjennom både systematisk kontroll og ved særskilt indikasjon», skriv tingrettsdommar Per Kaare Nerdrum.