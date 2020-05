Sjukeheim hadde 54 av 110 tilsette i karantene samtidig

innenriks

Fylkeslegen har varsla tilsyn av sjukeheimen etter at 16 av 46 bebuarane på heimen er døde som følgje av covid-19, skriv Bergens Tidende. Etter eit tilsyn måtte fleire av bebuarane ved heimen flyttast på grunn av avgrensa bemanning.

Metodisthjemmet har 110 tilsette som delear på 44 årsverk. I alt har 67 av dei tilsette vore i karantene i perioden frå midten av mars til 27. april, og på det verste var 54 tilsette ute i karantene samtidig. Det gjorde bemanningssituasjonen heilt prekær.

I same periode vart det henta inn 51 nye tilsette for å løyse oppgåvene ved sjukeheimen. Mange hadde ikkje helsefagleg utdanning og fekk opplæring like før første vakt.

– Utfordringa var at det var mange nye medarbeidarar grunna karantenesituasjonen og at det var stor belastning på dei som var kjende på huset, skriv etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen til avisa.

Ho seier at det etter hennar vurdering var forsvarleg drift ved Metodisthjemmet, men at kommunen ventar på vurderinga til fylkeslegen.

