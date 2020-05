Parat: For tidleg å senke skuldrene

innenriks

– Koronakrisa er ikkje over og Norwegian, saman med SAS, Widerøe og ei rekkje mindre selskap, vil ha behov for meir tilførsel av likviditet. Her meiner vi norske styresmakter må finne løysingar som tilfører kapital og ikkje berre lån og garantiar, seier Parat-leiar Unn Kristin Olsen.

Ho fortel vidare at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i eit møte med arbeidstakarorganisasjonen onsdag, viste forståing for at luftfarten treng meir hjelp.

Leiar for Norwegians kabinforeining, René-Charles Gustavsen, er glad for bidraget frå kreditorane og semja som er oppnådd blant aksjonærane.

– Samtidig har Parat-leiaren rett i at Norwegian, saman med annan norsk luftfart, treng meir tilførsel av kapital frå styresmaktene. Vi må òg få tilført likviditet utan endå større gjeldsbyrd, seier Gustavsen.

(©NPK)