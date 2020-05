Oslo Børs fall kraftig frå start

innenriks

Tre kvarter etter opning hadde hovudindeksen på Oslo Børs falle med 2,6 prosent.

XXL-aksjen svinga kraftig måndag formiddag og var i 9.30-tida ned 6,3 prosent. Det kjem mellom anna etter at det etter børsslutt torsdag vart kjent at XXL-gründer Øivind Tidemandsen har selt aksjar i selskapet for 117 millionar kroner.

Samtidig stig bilfraktreiarlaget Wallenius Wilhelmsen med rett under 20 prosent etter at selskapet torsdag kveld offentleggjorde ein storkontrakt med det amerikanske forsvaret.

Handelen med Norwegian-aksjen er inntil vidare stoppa av Oslo Børs fram til resultatet av den avgjerande generalforsamlinga på måndag blir kjent.

Eit fat nordsjøolje blir måndag formiddag selt for 26,06 dollar, rundt 0,50 dollar mindre enn ved børsslutt torsdag.

Hang Seng-indeksen i Hongkong fall òg kraftig måndag, og han låg ein snau halvtime før stenging 4,1 prosent ned.