Norwegian i gang med generalforsamlinga – ventar å oppfylle eigenkapitalkravet til staten

innenriks

– Norwegian har fått sterk støtte frå leasingselskap for å konvertere minimum 730 millionar dollar til eigenkapital, opp frå dei tidlegare annonserte 550 millionar dollar, skriv selskapet i ei børsmelding måndag morgon.

Søndag kunngjorde Norwegian at flyselskapet hadde fått alle dei fire långivargruppene med på redningsplanen sin. Med semja med det Norwegian omtalar som «ein betydeleg del av leasingselskapa» reknar selskapet no med at dei vil oppfylle eigenkapitalkravet som trengst for å utløyse statlege kriselån på 2,7 milliardar kroner.

Dermed kjem det heile an på at røystinga på generalforsamlinga med aksjonærane i selskapet, som starta klokka 8.30 måndag, går i favør av løysinga selskapet har skissert.

Samtidig har Oslo Børs stoppa handelen med Norwegian-aksjen fram til resultatet av generalforsamlinga er kjent.

Kriseplan

Norwegian-leiinga har i vekevis arbeidd intenst med korleis dei skal skaffe nok eigenkapital til å kunne utløyse det statlege kriselånet. Eit avgjerande ledd i planen har vore å få eigarane av obligasjonslån med på at delar av låna blir gjorde om til aksjar, noko dei altså lykkast med søndag.

På generalforsamlinga måndag blir det avgjort om Norwegian-aksjonærane vil godta redningsplanen. Her må dei ta stilling til ein emisjon, det vil seie at det blir skrive ut fleire aksjar. Det vil innebere at den noverande eigardelen deira på 100 prosent blir reduserte kraftig til rundt 5 prosent. Redningsplanen må ha to tredels fleirtal på generalforsamlinga.

Norwegian-sjef Jacob Schram sa søndag til TV 2 at det er «snipp, snapp, snute» for selskapet viss aksjonærane vender tommelen ned måndag.

Småaksjonærar snur

Ei gruppe småaksjonærar som tidlegare har varsla opprør mot kriseplanen i Norwegian, sa søndag at dei likevel vil støtte forslaget frå styret på generalforsamlinga måndag.

– Vi snur 180 grader og kjem til å røyste for forslaget frå styret måndag, sa Helge Stray til Dagens Næringsliv.

Stray er talsperson for aksjonærane som den siste tida har varsla motstand mot redningsaksjonen til selskapet. Aksjonærane har vorte overtydde etter at Norwegian-gründer Bjørn Kjos tok kontakt og bad dei støtte selskapet.

Førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI seier til NTB at generalforsamlinga måndag er dommedag for Norwegian.

– Dei har kniven mot strupen. Viss det blir røysta nei til forslaget frå leiinga er det ikkje mange alternativ att, seier han.

Hardt ramma

Flybransjen er knallhardt ramma som følgje av koronapandemien, som har resultert i stengde grenser og reiserestriksjonar.

Allereie før koronakrisa var Norwegian i ein vanskeleg situasjon på grunn av høg gjeld.

Viss Norwegian går konkurs, kan Noreg igjen kome i ein situasjon der SAS får ein tilnærma monopolsituasjon i den norske marknaden. Det same skjedde då SAS kjøpte konkurrenten Braathens i 2004.

