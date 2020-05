Norwegian-aksjen stig kraftig

innenriks

Handelen av Norwegian-aksjen opna att på Oslo Børs måndag formiddag etter at aksjehandelen vart sett på vent før generalforsamlinga i selskapet.

Ti minutt etter at handelen starta, var aksjen opp 20 prosent til 6,15 kroner per aksje, etter rundt ein halvtime hadde aksjen stige ytterlegare med 33,3 prosent til ein kurs på 6,82 kroner per aksje.

Fram til klokka 11.15 vart det halde ein gjenopningsauksjon for aksjen.

I børspausen, som varte i to og ein halv time, har aksjonærane i flyselskapet sagt ja til kriseplanen frå styret, noko som gjer at selskapet tilfredsstiller kravet til staten for å få tilgang på lånegarantien på inntil 2,7 milliardar kroner.

På generalforsamlinga godtok aksjonærane at dei sit att med 5,2 prosent av aksjane.

(©NPK)