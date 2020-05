Nakstad: No er det ekstra viktig at sjuke held seg heime

innenriks

Den assisterande helsedirektøren understrekar òg kor viktig det er at alle held fram med å vaske hendene ofte og grundig, og at alle held minst éin meters avstand til kvarandre.

Helsedirektoratet har no stort fokus på det som kallast TISK-strategien, som går ut på testing, isolering, smittesporing og karantene.

– Vi er no i ein situasjon der vi kan byrje å teste alle med symptom på koronavirussjukdom, også dei med milde symptom, slik at dei kan isolerast og ikkje smitte andre, seier Nakstad.

Helsedirektoratet opplyser at ein no bør testast for koronavirus viss ein blir sjuk med feber, hoste, tung pust eller mistar smaks- eller luktesansen. Det er mest sannsynleg at ein kan vere smitta viss ein har vore i kontakt med ein koronasjuk person eller større grupper av menneske.

Ifølgje direktoratet er det lite sannsynleg at ein har covid-19 viss ein ikkje har feber eller luftvegssymptom i det heile.

Tilsette, barnehagebarn eller skuleelevar og andre med mistenkt covid-19 skal fortrinnsvis sjå an heime i to døgn før testing blir vurdert.

(©NPK)