Lagmannsretten behandlar varetektsfengslinga av Tom Hagen

Anken er send direkte til påtaleansvarleg i saka, politiadvokat Haris Hrenovica i Aust politidistrikt.

– På grunn av lekkasjefare vart vi samde om at eg sende støtteskrivet til han. Så skulle han formidle det vidare til retten på ein måte som gjorde at lekkasjefaren er liten, seier Holden til NTB måndag.

Tre lagdommarar i Eidsivating lagmannsrett vil no behandle anken. Som hovudregel blir saka avgjord ut ifrå saksdokumenta. I saker som kan føre til fengsel i meir enn seks år, kan anken vanlegvis ikkje nektast behandling.

Dei vil vurdere rettsavgjerda frå tingretten opp mot Holdens støtteskriv, der han grunngir kvifor klienten hans ikkje burde vore sett i varetekt. Det er vanleg at ei ankebehandling i lagmannsretten berre tek eit par dagar.

Tom Hagen vart onsdag varetektsfengsla i fire veker, dei to første i full isolasjon.

Holden sa før fengslingsmøtet at han meiner politiet har teke ut siktinga eit på svært spinkelt grunnlag, og at han forventa at retten ville lauslate Hagen.

Tom Hagen (70) vart arrestert tysdag førre veke Han er sikta for drap eller medverknad til drap på kona si Anne-Elisabeth Hagen, som forsvann frå bustaden til paret på Lørenskog 31. oktober 2018. Han nektar straffskuld.

