Koronaviruset får delar av straumforbruket til å stupe

I mars i år vart det brukt 13,5 milliardar kilowattimar (terawattimar), medan marsforbruket i fjor var 13,4 terawattimar (TWh), viser tal frå Statnett-eigde Elhub, som får inn data frå norske straummålarar.

Tala viser at forbruket innan kultur og underhaldning, sport og fritid og servering og overnatting er sterkt redusert etter at smitteverntiltaka vart innførte, skriv Statnett i ei pressemelding.

Medan straumforbruket ikkje endra seg spesielt i bustader og bygningar, der mykje går til oppvarming, fekk døgnforbruket for norske hytter ein ekstra høg topp rett etter 12. mars. Det var dagen då skular og barnehagar stengde og regjeringa oppmoda oss til å jobbe heimanfrå.

– Mange såg kanskje for seg moglegheita for å flytte jobben til hytta. Men så kom hytteforbodet, folk drog heim og hytteforbruket sokk til det som trengst til oppvarming for å sikre seg mellom anna mot frosne røyr, seier konserndirektør for system og marknad i Statnett, Gunnar G. Løvås.

– Etter kvart som samfunnet no gradvis opnar opp att, kan vi likevel vente å sjå at også straumforbruket etter kvart vil kome tilbake til meir normale mønster.

