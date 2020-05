Grøn omstart: Slik blir tiltakspakken for klimaet

innenriks

– Viss vi ikkje gjer noko, så vil det grøne skiftet gå saktare gjennom denne krisa, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Frykta hennar er at næringslivet ikkje skal ha råd til å investere i klima framover.

Koronapandemien får investeringane til å tørke ut, og kriseramma bedrifter blir tvinga til å konsentrere seg om kjerneverksemd i staden for grøn ny teknologi.

– Men det er derfor vi gjer noko, seier Solberg.

– Det er derfor vi faktisk seier vi må ta stega framover. For dette krev no politisk fokus.

Eigen tiltakspakke

Torsdag la regjeringa fram nye krisetiltak for olje- og gassnæringa.

Samtidig vart det varsla ein tiltakspakke for grøn omstilling. Han blir lagt fram i slutten av mai og skal bidra til at tempoet blir halde oppe i klimapolitikken òg etter krisa som tiltaka for å slå ned koronaviruset har utløyst.

Dette er nokre av hovudelementa i pakken:

* Auka middel til forsking, utvikling og innovasjon, mellom anna for å vege opp for kutt i pengebidraga frå privat næringsliv til forskingsinstitutta. Denne satsinga vil gå over fleire år.

* Ei styrkt satsing på grøn skipsfart. Denne satsinga skal òg sikre nye oppdrag til den hardt ramma verftsindustrien langs kysten.

* Ei vesentleg styrking av det statlege omstillingsfondet Enova.

* Ein strategi for sirkulærøkonomi og ein hydrogenstrategi. I desse strategiane skal det òg liggje middel til konkrete prosjekt.

Kraft frå land

Hovudgrepet i tiltakspakken for olje og gass er eit løfte om utsetjing på skatterekninga for oljeselskapa. Håpet er at denne utsetjinga skal gjere det mogleg å gå vidare med utbyggingar på sokkelen som elles ville stått i fare.

Skattegrepet er primært eit tiltak for å sikre arbeidsplassar i olje- og gassnæringa og i leverandørindustrien. Men regjeringa meiner tiltaket òg kan få ein positiv klimaeffekt. Forklaringa er at fleire av prosjekta som no står i fare, dreier seg om å byte ut forureinande gassturbinar på sokkelen med fornybar kraft frå land.

– Når oljeselskapa no strammar livreima, har vi vore bekymra for at dei vil utsetje kraft frå landsprosjekta, sa barne- og familieminister og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad då tiltaka vart presenterte torsdag ettermiddag.

– Tiltaka regjeringa legg fram i dag, vil gjere alle prosjekt meir robuste umiddelbart, og det gjeld òg prosjekta med kraft frå land, sa han.

CO2-avgift

Ei tilleggsbekymring har vore at koronakrisa kan få prisen på klimakvotar til å falle, sidan redusert økonomisk aktivitet raskt kan føre til overskot av kvotar i marknaden.

Eit slikt prisfall vil gjere det billegare å forureine og dermed svekkje insentivet til bedriftene til å satse på utsleppskutt.

Viss kvoteprisen går ned, vil regjeringa derfor prøve å nulle ut effekten av dette ved å auke CO2-avgifta når denne skal setjast for 2021. Regjeringas mål er at den samla prisen for CO2-utslepp reelt sett skal auke med 5 prosent i året.

Men på dette punktet må regjeringa vente motstand i Stortinget.

– Det er heilt uaktuelt å auke CO2-avgifta for norsk industri, sa Framstegspartiets leiar Siv Jensen då forslaget vart kjent.

– Dette er det siste norske bedrifter treng no, sa ho.

