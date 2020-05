Folkehelseinstituttet: No kan besteforeldre og barn møtast

innenriks

Eitt av grepa som styresmaktene tok for å bremse koronaepidemien, var rådet om at besteforeldre ikkje skulle passe barnebarn. Men på den daglege pressekonferansen til regjeringa om koronsituasjonen måndag kom fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet med det han sjølv kalla «dagens gode nyheit til dei som har barnebarn».

– Barn og besteforeldre kan møtast dersom dei følgjer smittevernråda, sa Forland.

Forland sa at etter at dei gjekk ut med råda 12. mars, har dei fått meir kunnskap om personar som har ein auka risiko for covid-19, og om smitteoverføring frå barn.

– No veit vi at den viktigaste risikofaktoren er høg alder, særleg over 65–70 år. Så er det òg mogleg at yngre personar kan få dette dersom dei har underliggjande sjukdommar, sa Forland og trekte fram hjarte- og karsjukdommar og diabetes som døme.

– I tillegg veit vi at barn sjeldnare blir smitta og oftast får milde symptom. Det er først og fremst folk som har symptom, som smittar andre.

Deretter kom fagdirektøren med gode råd til besteforeldre og barnebarn som vil møte einannan.

– Det viktigaste er at ein ikkje møtest dersom nokon har ein infeksjon, anten den unge eller den gamle. I tillegg skal alle ha reine hender, og ein skal halde avstand. Best av alt er det om ein kan møtast utandørs og ikkje vere for lenge saman i eit lite rom.

– Men vi seier at dersom du er heilt frisk og under 65 år, så kan du òg treffe barnebarna inne, men prøve å halde avstand.

(©NPK)