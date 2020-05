innenriks

Berre sju prosent seier dei har høgare forbruk, medan resten seier det er uendra. Det viser Norsk koronamonitor frå Opinion, der rundt 4.500 nordmenn er spurde om pengeforbruket sitt etter koronautbrotet.

– Folk har nok vorte meir varsame og meir klar over eigen økonomi, og dei merkar uvissa i arbeidsmarknaden. Men minst like viktig er det nok at mange har vore heime, der det ikkje har vore så lett å bruke pengar, seier seniorrådgivar Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

