Siv Jensen blæs av trussel om å felle regjeringa

– Ja, eg retta ein formanande peikefinger til regjeringa, seier Frp-leiar Siv Jensen.

I fleire større intervju trua ho nyleg med å trekkje støtta til statsminister Erna Solberg (H). Men det var før regjeringa kom med forslaget sitt til ny definisjon av den politisk betente iskanten.

Grensa avgjer kor langt nord i Barentshavet det skal vere tillate med oljeaktivitet.

Tonar ned

Forslaget var såpass mykje betre enn Frp hadde frykta, at Jensen no tonar ned retorikken.

– Vi er ikkje nøgde med regjeringsforslaget og vil setje oss ned ved bordet for å justere den så vi blir meir nøgde. Får vi til det, har vi òg eit godt grunnlag for revidert, seier Jensen til NTB.

Revidert budsjett blir lagt fram 12. mai, og regjeringa vil prøve å få fleirtal saman med Frp.

– Erna har vore klok

På førehand frykta Framstegspartiet at Venstre skulle få gjennomslag internt for å skyve iskanten langt sørover, og at regjeringa skulle oversjå Frp og gjere opp saka med Arbeidarpartiet.

– Då hadde det vore vanskeleg å sjå for seg konstruktive forhandlingar om revidert. Men vi er ikkje der. Det er eg glad for. Erna har vore klok. Då kan vi diskutere revidert, seier Jensen.

Regjeringa vil flytte iskanten til der det i snitt er havis 15 prosent av dagane i april. Forslaget er eit kompromiss, og streken blir ikkje trekt så langt som Venstre hadde ønskt.

Samanlikna med den siste definisjonen som Stortinget har slutta seg til, frå 2011, blir iskanten flytta berre litt lenger sør.

Alt i alt blir 16.000 kvadratkilometer meir av Barentshavet skjerma mot oljeboring med 2020-iskanten enn med 2011-iskanten, opplyser Klima- og miljødepartementet til NTB.

Ikkje ultimatum

Frp-nestleiar Sylvi Listhaug sa i februar til Dagbladet at ho ville sjå dei som ei krigserklæring viss regjeringa foreslår å flytte iskanten «så mykje som éin meter sørover».

Nyleg gjentok Siv Jensen overfor TV 2 at ho ikkje ville akseptere at iskanten blir flytta sørover.

– Er de meir opne for det no?

– Vi er opne for å lande ei løysing som også næringa sjølv meiner er lovande. Heile poenget er å ikkje stengje felt etter felt for leiting, seier Siv Jensen.

Ho viser til at oljenæringa «trekte eit letta» sukk då forslaget vart lagt fram, men at iskanten til regjeringa må «justerast i rett retning». Utfallet av den interne dragkampen til regjeringa, tolkar Jensen slik:

– Den store taparen i det slaget er Venstre. Dei har ikkje fått til særleg mykje.

Blir behandla før sommaren

Det er Venstres Ketil Kjenseth som blir saksordførar når saka no skal behandlast i Stortinget.

Han har fått gjennomslag for å behandle saka allereie før sommaren. Det tyder at energi- og miljøkomiteen skal gi frå seg innstillinga si 11. juni. På grunn av koronakrisa legg Kjenseth opp til å gjennomføre høyringane i saka digitalt.

SVs Lars Haltbrekken meiner Stortinget i staden burde utsett saka til hausten.

– Ei så rask behandling av årets viktigaste miljøsak er totalt uansvarleg, seier Haltbrekken.

Han påpeikar at komiteen tidlegare har brukt mykje lengre tid på langt mindre saker.

– Spørsmålet om bruk av elmotor på mindre vatn brukte vi nesten eit halvt år på å behandle.

