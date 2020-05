Melby: Ytterlegare skuleopning tidlegast måndag 11. mai

innenriks

I slutten av kommande veke skal regjeringa leggje fram ein vidare plan for skuleopning saman med ein heilskapleg plan for gjenopninga av samfunnet. Regjeringa har heile tida vore klare på at dei ønskjer å opne skulane igjen for alle elevar før sommaren.

– Det er ikkje gitt. Det må takast eit aktivt val om det. Men vi har ei klar målsetjing om det, seier Melby til avisa.

Då 1. til 4. trinn fekk møte på skulen igjen måndag, vart klassane delt inn i grupper på 15 elevar per lærar. Smittevernrettleiarar for andre skuletrinn er òg allereie på plass.

