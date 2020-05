NHO-sjefen: Økonomien vil vere prega av koronakrisa i minst ti år

innenriks

– Økonomien kjem til å vere prega av dette i minst ti år framover – kanskje lenger. Og dei næringane som er mest ramma, kjem til å merke det veldig tydeleg i lang tid, seier han i eit intervju med Budstikka.

Han understrekar at sjølv om krisa kan vare lenge, så betyr det ikkje at livet blir dårleg for alle. Situasjonen no er annleis, samfunnet er meir robust og har eit langt betre tryggingsnett enn på 1930-talet, då den førre verkeleg store krisa ramma verdsøkonomien.

Almlid trur òg at folks evne og vilje til å bruke digitale verktøy har auka betrakteleg med krisa, og at fleire i arbeidslivet dermed får auka digital kompetanse.

(©NPK)