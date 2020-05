Koronaavfall låg ope på sjukeheim i Bærum

innenriks

«Ingen søppel ble kastet på de aktuelle smitterommene. Svart søppelpose med covid-19-avfall lå helt åpent (var ikke knyttet eller lukket) i stua med gule frakker, munnbind og avfall fra de aktuelle smitterommene», heiter det i avviksmeldinga som Aftenposten har fått innsyn i. Meldinga vart signert 28 mars. Seinare har fleire liknande avvik vorte melde om.

Kommunaldirektør Kristin Nilsen for velferd i Bærum kommune seier til avisa at avvika verkar veldig alvorlege, og at kommunen vil undersøkje kva som har skjedd.

(©NPK)