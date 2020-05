Konkursar i overnattings- og serveringsbransjen opp 21 prosent berre i april

innenriks

Det viser tal frå kredittanalyseselskapet Experian.

Totalt sett estimerer selskapet at det var 227 konkursar i Noreg i april, noko som er ein nedgang på 21 prosent samanlikna med april i fjor. Men i overnattings- og serveringsbransjen gjekk det stikk motsett veg – med ein auke på 21 prosent. Berre i veke 17 gjekk tolv bedrifter i bransjen konkurs.

Salsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian seier at konkurstalet for førre veke er eit godt stykke under snittet før tiltaka frå styresmaktene og beredskapsplanar førte til færre konkursar.

Innan varehandelen har ikkje konkursraten merka stor påverknad frå koronaviruset enno, fordi bransjen sleit frå før av. Men Kristiansen trur det blir verre.

– Her trur eg dessverre vi vil sjå fleire konkursar i tida som kjem, seier han.

