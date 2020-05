49-åring utan andre sjukdommar døydde med koronavirus

innenriks

Avisa har snakka med familien til mannen. Dei opplyser at han var ein normalt frisk og sprek mann, utanfor risikogruppe og utan andre sjukdommar.

Familien ønskjer ikkje at han skal namngivast, men dei ønskjer å bidra med informasjon om koronaviruset:

– Det som er eit viktig perspektiv, er at folk forstår at viruset kan ramme hardt og kan vere dødeleg for alle, ikkje berre eldre og personar som har sjukdom eller er i risiko. Derfor tenkjer vi at det er viktig å opplyse om at han i utgangspunktet var heilt frisk, seier familien.

Fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet synest det er bra at familien står fram.

– Vi må vere førebudde på at menneske kan døy, også i yngre vaksen alder. Globalt har det vorte rapportert nokre dødsfall blant middelaldrande i 40-åra, seier Forland til avisa.

