Smitteutbrot ved sjukehuset i Hamar – 60 tilsette i karantene

innenriks

Pasientane hadde ikkje symptom på covid-19 ved innlegging, opplyser Sjukehuset Innlandet i ei pressemelding.

Sjukehuset Innlandet har mellombels stengt den kirurgiske senge-posten.

Fleire pasientar er utskrivne til heimekarantene, og andre pasientar ved avdelinga er testa og isolerte inntil testsvar er klare.

Alle pasientar som har vore på avdelinga dei siste vekene, vil bli informerte og sett i karantene etter gjeldsande rutinar.

– Totalt dreier dette seg om i underkant av hundre pasientar. Det er liten risiko for at desse har vore direkte eksponert for smitte, men for å vere på den sikre sida følgjer vi opp pasientane for å kartleggje mogleg smittespreiing, siger direktør forn medisin og helsefag i Sjukehuset Innlandet Ellen Henriette Pettersen.

Sjukehuset hevar beredskapsnivået frå grønt til gult, som inneber at enkelte pasientgrupper blir omdirigerte til andre sjukehus.

(©NPK)