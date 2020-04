Våt april i Noreg

innenriks

– Mykje tyder på at dette er den nye normalen for april. Den globale temperaturauken gir seg utslag både i temperatur og nedbør her til lands òg, seier klimaforskar Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt i ei pressemelding.

Særleg på Austlandet var det høge temperaturar, tre til tre og ei halv grad over normaltemperaturen. Troms og Finnmark låg rundt ei halv grad under normalen.

Varmast var det i Lysebotn i Rogaland og på Gullholmen utanfor Jeløya i Moss. Den høgaste temperaturen vart målt i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal 22. april. Då viste gradestokken 23,5 grader.

Den lågaste temperaturen vart målt til –26,1 grader i Kautokeino 5. april, medan dei lågaste snittemperaturane vart målte på Gámanjunni i Troms og Finnmark, Narvik i Nordland og på Juvvasshøe i Jotunheimen.

På Vestlandet målte fleire vêrstasjonar tre til fire gonger så mykje nedbør som normalt. Særleg vått var det på Eide i Møre og Romsdal, Gullfjellet i Bergen og på Eimhjellen i Gloppen i Nordfjord.

(©NPK)