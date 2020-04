Storviltjegerar treng ikkje avleggje ny skyteprøve i år

innenriks

Mange skytebanar har avgrensa aktivitet som følgje av koronarestriksjonar, og mange storviltjegerar har ikkje moglegheit til å avleggje skyteprøve.

Miljødirektoratet opnar no for at skyteprøve avlagd i fjor blir vidareført i år, opplyser direktoratet i ei pressemelding.

– Dette er ei pragmatisk løysing i år for å innfri dei smittevernrestriksjonane som gjeld og samtidig kunne gjennomføre jakta i haust, seier direktør for Miljødirektoratet Ellen Hambro.

Letten i skyteprøvekravet er venta å ha store konsekvensar for jeger- og fiskeforeiningar og skyttarlag.

– Det er eit avgrensa tal som er førstegongsjegerar og som ikkje skaut i fjor, så vi kjem til å miste mesteparten av inntektene, seier leiar for Nidaros skyttarlag i Trondheim, Knut Hornnes, til NRK.

Han er òg uroleg for kva dette vil seie for jegerane sjølv.

– Viss du ikkje får trena og sjekka innskyting på våpenet, så kan jo det medføre meir skadeskyting, seier han.

