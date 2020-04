Skade på konteinar utanfor Rogaland truleg årsak til plastutsleppet i Oslofjorden

innenriks

Det aktuelle skipet konteinaren var om bord på, var lasta med mellom anna 26 tonn polypropen og skulle frå Rotterdam i Nederland til Tananger i Rogaland. Skipet er eigd av Sea-cargo og blir drifta av Seatrans Ship Management.

Det opplyser Norner i ein e-post. Nornar har på oppdrag frå Oslofjordens Friluftsråd (OF) analysert plastpelletane som vart funne først 16. mars ved Hankø, og deretter fleire stader langs Oslofjorden.

– Det er svært sannsynleg at ein skade på ein konteinar under sjøtransport natt til 23. februar er årsak til desse funna, seier Ole Sævild i Sea-cargo.

Politiet beslagla lasta frå den skadde konteinaren 24. februar. Endeleg stadfesting på at plasten i Oslofjorden stammar derifrå er venta når analysar av prøvar politiet har sendt Norner, er ferdigstilt.

Uvêr

Under transporten natt til 23. februar vart det kraftig uvêr.

– Mannskapet observerte at det var slått hol på ein av konteinarane om bord, og at polypropen-pellet hadde leke på dekk og sannsynlegvis òg til sjø, seier Sævild i Sea-cargo.

Kystverket vart varsla om skaden på konteinaren og om at det hadde leke plastpellets ut i havet. Konteinaren med skadar vart sett i land i Tananger 24. februar, der politi beslagla lasta for veging og kontroll, slik at dei kan anslå kor stor del av lasta som har hamna i sjøen.

– Skadar på konteinarar under transport på sjø skal ikkje skje.

Plastråstoffet var produsert av Ineos og skulle til den norske plastrøyrprodusenten Pipelife i Surnadal.

Analysen av plastpelletane i Oslofjorden viser at pelletane er framstilte for ekstradering, der typisk bruk er trykklause røyr som avløp og kloakkrøyr, ekstruderte plater og profilar.

Kysten rundt

Tre veker sener byrja plast å dukke opp i Oslofjorden. Nornar kartla kva for europeiske plastkvalitetar som kunne vere kopla til utsleppet. Selskapet seier at eit intensivt og effektivt samarbeid mellom industriaktørane har resultert i oppklaring av saka og etter all sannsyn så kjem utsleppet frå konteinaren i Tananger.

OF og Naturvernforbundet melde utsleppet til Aust politidistrikt onsdag. Politiet vart orientert om heile hendingsgangen og involverte partar tysdag og er i gang med å fullføre etterforskinga.

– Dette er miljøkriminalitet som er svært skadeleg for miljøet og dyrelivet i Oslofjorden i lang tid framover. Opprydding av utsleppet er nærast umogleg, heiter det i ei pressemelding frå Oslofjordens Friluftsråd.

Plastpelletane er funne mellom anna i Larvik, Fredrikstad, Asker, Hankø, Brunlanes og Tofte. Fleire hundre kilo er plukka opp av frivillige.

