SV om Tangen-tilsetjinga: – Saka er ikkje over

Ho er ikkje nøgd med svara Noregs Bank kom med torsdag på spørsmåla frå representantskapet til banken.

– Vi sit framleis att med ei rekkje spørsmål som ventar svar her, så denne saka er ikkje over. Det viktigaste er at det framleis ikkje er klart korleis det skal skape tilstrekkeleg avstand mellom Tangens interesser og interessene til Oljefondet, seier Kaski, som er finanspolitisk talsperson for SV.

– Selskapa til Tangen vil framleis ha base i skatteparadis, og Noregs Bank går langt i å forsvare bruken av desse. Vi fryktar at det vil gjere det vanskeleg for å få innsyn i moglege interessekonfliktar som Tangen kan få i den nye rolla si, påpeikar ho.

Kaski er òg kritisk til at Tangen ikkje vart sett på den offisielle søkjarlista før tre dagar før utnemninga vart kunngjord 26. mars.

– Ein slik manglande kultur for openheit gjer oss ikkje tryggare på at det vil vere tilstrekkeleg openheit rundt Tangens investeringar i skatteparadis framover, seier ho.

I brevet til representantskapet vedgår sjef for Noregs Bank, Øystein Olsen, at det var ein tabbe ikkje å føre Tangen opp på søkjarlista.

