SV: – Først og fremst ein redningspakke for aksjonærane

– Dette er først og fremst ein redningspakke for aksjonærane, oljedirektørane og eigarane. Her ryk mange titals milliardar. Men vi har ingen garantiar for at dette vil redde ein einaste arbeidsplass i norsk leverandørindustri. Det einaste som er garantert her, er utbyte til aksjonærane, seier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringa la torsdag fram eit forslag til krisetiltak for olje- og gassnæringa der dei mellom anna vil utsetje skatterekninga. Likviditetseffekten av skatteendringane kan tyde 100 milliardar kroner knytt til investeringar i 2020 og 2021.

Det reagerer SV på.

– Vi fryktar at oljeselskapa her vil ta pengar rett frå lommene til skattebetalarane og betale utbyte rett i lomma til aksjonærane, seier Kaski.

– Desse pengane burde heller gått til å sikre norske arbeidsplassar i dag og for framtida. Det gjer vi mellom anna gjennom å påskunde elektrifisering av norsk sokkel, satse på hydrogeninfrastruktur og CO2-lagring, og nye skipskontraktar, seier ho.

