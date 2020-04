Personar i rusmiljøet i Oslo blir koronatesta

innenriks

Fransiskushjelpens tilbod Sykepleie på hjul er blant dei som skal koronateste nokon av dei mest utsette på gata i Oslo.

– Vi veit at pasientane våre høyrer til ei gruppe som ikkje alltid klarer å nytte seg av helsevesenet på same måte som resten av folket. Men vi opplever at vi har høg tillit i rusmiljøet og ofte kjem i kontakt med dei som kanskje fell mellom to stolar. Derfor tykkjer vi det er fin få lov til å hjelpe til med testing på gateplan, seier Gunnar Thingnes, fagansvarleg for rus i Fransiskushjelpen.

Det er personar med luftvegsplager feber og andre symptom som vil bli testa.

