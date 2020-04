Næringsministeren er tilsett i Norwegians advokatfirma – habiliteten er ikkje vurdert

innenriks

Næringsminister Iselin Nybø (V) er sentral i utarbeidinga av tiltaka som skal redde flybransjen i samband med koronakrisa.

Regjeringa har lansert ein krisepakke for luftfarten der tre milliardar er øyremerkte Norwegian. Selskapet kjempar no for å innfri vilkåra for å kunne få desse pengane.

E24 skriv no at Nybø er i ulønt permisjon frå jobb ved advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, som er eitt av fleire advokatfirma som jobbar for Norwegian.

Inga habilitetsvurdering

I ein e-post til E24 skriv Nybø at det ikkje har vorte gjort noka habilitetsvurdering av tilsetjingsforholdet hennar i advokatfirmaet i arbeidet som er utført, og skal utførast, med krisetiltaka til Norwegian og luftfarten.

– Nei. I dialogen Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har hatt med Norwegian om garantiordninga for luftfarten, har selskapet slik NFD har oppfatta det, vore representert med eit anna advokatfirma enn Simonsen.

På spørsmål om kva Nybø sjølv meiner om at ho er tilsett i eit selskap med sterke interesser i at Norwegian overlever, samtidig som ho bestemmer kva for nokre økonomiske tiltak flyselskapet skal få frå staten, svarar næringsministeren:

– Eg har permisjon frå stillinga som advokat ved Stavanger-kontoret i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig og har hatt permisjon sidan eg kom inn på Stortinget hausten 2013, med unntak av tida frå 1. januar til 17 januar i 2018, rett før eg vart statsråd.

Ho skriv òg at ho i utgangspunktet ser på tilsetjinga i firmaet for å vere uproblematisk og at ho fortløpande vurderer habiliteten sin dersom advokatfirmaet skulle dukke opp i aktuelle saker.

Har ikkje brukt firmaet i større saker

I ein e-post til NTB presiserer Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen at selskapet ikkje har brukt Simonsen Vogt Wiig på større, strategiske saker på mange år, og heller ikkje i samband med koronakrisa som no blir omtala.

– Vi bruker advokatfirmaet Bahr både no og i tidlegare større saker av strategisk tyding for konsernet, skriv han.

