Frp vil sikre fleirtal for delar av oljepakken

– Frp vil sikre fleirtal for dei delane av forslaget som vil frigjere pengar i oljeselskapa til å kunne investere og dermed tryggje arbeidsplassar i leverandørindustrien. Men totalt sett er ikkje dette godt nok, seier Jensen i ein kommentar.

Regjeringa foreslår mellombelse endringar i skattesystemet for oljenæringa, slik at planlagde prosjekt kan realiserast. I praksis tyder det utsett skatt.

Jensen reagerer på at regjeringa foreslår å endre friinntekta.

– Det vil medføre at prosjekt som i dag er lønsame, ikkje blir det lenger. Dermed vil tusenvis av arbeidsplassar kunne gå tapt. Dette er feil medisin no. Vi må tvert imot sørgje for at prosjekt som kan bidra til å halde hjula i gang og få folk i jobb, blir realiserte, seier ho.

– Det andre er at det er heilt uaktuelt å auke CO2-avgifta for norsk industri. Det er heilt ufatteleg at regjeringa i ei tid der arbeidsplassar står på spel, ønskjer å auke særnorske avgifter, meiner Frp-leiaren.

