Frp krev likebehandling av alternative medium

innenriks

– Dei alternative media har vakse fram dei siste åra og har vorte ein viktig del av det norske mediebiletet og mediemangfaldet. Dessverre opplever dei ofte å bli behandla som B-medium i samband med pressekonferansar og i andre samanhengar der det blir presentert informasjon av offentleg interesse. Det vil vi ha ein slutt på, seier Gulati.

Han viser til at Frp og dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF no er samde om eit prinsipp om at staten og offentlege organ må likebehandle tilgangen redaktørstyrte journalistiske medium får til arenaer som er av offentleg interesse.

Kravet blir fremja i samband med stortingsbehandlinga av den nye medieansvarslova.

Frps synspunkt er at dette prinsippet om likebehandling òg må gjelde alternative medium som Resett.

Ei slik presisering ville regjeringspartia derimot ikkje vere med på i Stortinget.

Resett-redaktør Helge Lurås har to gonger søkt om medlemskap i Norsk Redaktørforening, men fått avslag. Styret i Norsk Redaktørforening har grunngitt avslaget med at Lurås ikkje held seg til alminnelege publisistiske prinsipp.

Den nye medieansvarslova er tenkt gi redaktøren eit utvida rettsleg ansvar for innhaldet som blir publisert i media.

