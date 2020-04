Fortset forsøk med malariamedisin på norske koronapasientar

innenriks

Så langt har nærare 120 koronapasientar ved norske sjukehus vorte behandla med malariamedisinen hydroksyklorokin som del av ein omfattande WHO-studie. Formålet med studien er å kartleggje om medisinen har nokon effekt mot koronaviruset.

Undervegs har det likevel komme fleire bekymringsmeldingar om malariamedisinen:

* 3. april vart det kjent at Sverige stansa forsøksbehandlinga med malariamedisin på koronapasientar etter rapportar om alvorlege biverknader.

* 22. april kom det ny forsking frå USA som viste at malariamedisinen ikkje hadde nokon påviseleg effekt mot covid-19, men tvert imot førte til høgare dødsrate for pasientane.

* 23. april rykte EUs avdeling for legemiddel EMA ut og sa at bruken av hydroksyklorokin kan føre til hjarteproblem, særleg viss det blir brukte saman med andre medisinar.

* I tillegg er eit eksperiment i Brasil vorte avbrote då det viste seg at ein firedel av pasientane fekk ujamn hjarterytme etter å ha teke ein høgare dose av hydroksyklorokin.

– Klar over biverknader

– Dette er akkurat som forventa. Det kjem omtaler av mange studiar no, men desse er som regel for små, manglar adekvate kontrollgrupper og blir ofte forstyrra av at pasientane står fast på andre medisinar som kan forsterke biverknadene av hydroksyklorokin. Det blir derfor vanskeleg å trekkje nokre klare konklusjonar frå desse studiane, seier professor Pål Aukrust, som leiar styringsgruppa for den norske delen av studien, til NTB.

Aukrust seier at ei eventuell avgjerd om å stanse heile studien må komme frå WHO sentralt.

– Det er dei som må vurdere gevinsten opp mot biverknadene. Dei har oversikt over resultatet for dei over 2.000 pasientane som til no er rekrutterte internasjonalt, seier han.

29 norske sjukehus har så langt delteke i studien, dei fleste i austlandsområdet.

– Vi er klar over biverknadene som kan komme av denne medisinen, og vi følgjer nøye med på det. Vi måler undervegs hos pasientane og stoppar behandlinga dersom vi ser nokon som helst teikn til alvorlege hjartebiverknader, seier han.

To store studiar

Aukrust seier at dei òg ser på studiar og forskingsresultat som kjem frå utlandet, men at dei så langt ikkje har sett noko som gir grunn til å avbryte studien i Noreg.

– Det er berre to store studiar som det er reelle forventningar til per i dag: Det er éin ved National Institutes of Health (NIH) i USA, og den Noreg er aktiv deltakar i, organisert gjennom WHO. Begge desse går føre seg og vil ikkje bli konkludert om på fleire månader, seier professoren.

Overlegen understrekar at dei har ei open haldning til om malariamedisinen verkar for covid-19-pasientar eller ikkje. Dersom det viser seg at han ikkje fungerer, kan det bli aktuelt å gå over til å teste andre legemiddel som ligg «litt bak i køen».

– Vi er ikkje hovmodige. Vi følgjer med på alt som skjer, men førebels har det ikkje komme noko som i seg sjølv skulle innebere at vi bør avslutte denne studien. Snarare tvert imot, seier han.

To malariamedisinar

Den norske delen av WHO-studien er førebels delt i to. Den eine delen går ut på å teste den nemnde malariamedisinen hydroksyklorokin, medan den andre testar malariamedisinen Remdesivir.

Begge gruppene får full standardbehandling mot covid-19, medan kontrollgruppa berre får slik behandling utan eitt av dei to medikamenta.

Det er òg meldt om ein kinesisk studie som tilseier at Remdesivir ikkje fungerer mot covid-19, men heller ikkje han er stor nok til at ein kan konkludere, ifølgje Aukrust.

