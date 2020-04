DNBs resultat i første kvartal fall med 3,6 milliardar kroner

innenriks

DNB understrekar i ei pressemelding at dei er i stand til å takle dei vanskelege tidene under koronakrisa.

– Heilt sidan finanskrisa har vi bygd opp kapital med tanke på å tole tøffe tider. Vi haustar fordelane av dette no. I tillegg har vi jobba hardt for å sikre finansieringa til banken. Før jul lånte vi nesten 60 kroner milliardar i obligasjonsmarknaden, som no skal brukast til lån, til fordel for enkeltpersonar og selskap. Så ikkje la vere nokon tvil – banken er framleis open, seier konsernsjef Kjerstin Braathen i ei pressemelding.

Totalt hadde DNB ei omsetning på 15,5 milliardar kroner i første kvartal. Det er ein auke på rundt 2,5 milliardar kroner samanlikna med i fjor.