Alkoholserveringen i Oslo opnar 6. mai

Ølkranene i Oslo vart stengd 21. mars etter at kontrollar viste at fleire stader ikkje klarte å følgje smittevernreglane, mellom anna om avstand. Men torsdag opplyser byrådet i ei pressemelding at øltørste Oslo-borgarar igjen kan nyte sin utepils i hovudstaden frå onsdag neste veke.

Dette gjeld rett nok berre dei serveringsstadene som serverer mat. For pubar og nattklubbar gjeld derfor forbodet òg etter onsdag neste veke.

– Tiltaka vi har sett inn, har gitt resultat, og vi har derfor starta ein gradvis og kontrollert gjenopning av Oslo, seier byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Han presiserer at sjølv om det no blir tillate med skjenking, er det ikkje fritt fram for serveringsstadene.

– Samtidig må serveringsstadene ta omsyn til strenge smittevernreglane, seier Johansen.

Oppmodar til utepils

NHO ser med glede på at serveringsstadene no kan byrje å førebu seg til å igjen kunne starte opp alkoholserveringen.

– Dette er superviktig for bransjen, og det var på tide at vi fekk ein dato for gjenopning. Heile bransjen har sete ytst på stolen og venta på ei avgjerd, seier styremedlem av NHO Reiseliv Gjøran Sæther i ei pressemelding. Han har representert NHO Reiseliv i møta mellom byrådet og bransjen dei siste vekene.

– Det gledelegaste er at vi kan byrje å ta inn våre tilsette på jobb igjen. Vi har ei veke til å planleggje oppstart, og må nok starte litt forsiktig. Det blir viktig å ta vare på smittevernreglane, seier han.

Framleis strenge smittevernsregler

Stader som skal selje alkohol må mellom anna sørgje for at folk frå ulike husstandar ikkje samlast i grupper på meir enn fem, og at ulike grupper skal halde minst to meters avstand til kvarandre.

– Vi har samarbeidd tett med bransjen for å komme fram til nokre enkle og tydelege retningslinjer som bransjen kan ta omsyn til. I dag har byrådet vedteke ei ny forskrift og sendt ut ein rettleiar til bransjen, seier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap).

Tøffe reglar for ein utsett bransje

Hovudorganisasjonen Virke synest likevel ei veke er lenge å vente på gjenopning. Dei peikar på at den første maihelga er viktig for bransjen, og at dei no går glipp av viktige inntekter.

– Når den oppsparte bufferen er rive bort som følgje av skjenkeforbodet, kan ei slik helg for mange utgjere ein stor forskjell. Vi slit med å forstå korleis det påverkar smittesituasjonen å vente endå ei veke, men vi veit godt korleis det påverkar botnlinja for hardt pressa aktørar, seier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i ei pressemelding.

Arbeidsgivarorganisasjon peikar òg på at det kan bli vanskeleg for serveringsstadene å handheve smittevernstiltakene. Han peikar på at det er ei ekstra utfordring for ein bransje som allereie opplevde låge marginar og høge konkurstal òg før koronakrisa.

