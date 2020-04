Vedum vil ha kontantstønad for luftfarten

innenriks

– Vi er urolege for at viss det ikkje kjem ei ny ordning retta mot luftfarten, er det fare for at både SAS og Widerøe kjem i ein krisesituasjon før hausten, seier Vedum til NTB.

– Vi er heilt avhengige av å ha ein levande luftfart, konstaterer han.

SAS varsla onsdag at 5.000 tilsette vil miste jobben, 1.300 av dei i Noreg. Norwegians vidare skjebne blir avgjord på ei ekstraordinær generalforsamling måndag.

Bakteppet er at strenge reiserestriksjonar under koronakrisa nærast over natta reiv vekk grunnlaget for flyselskapa.

Pressar på

Regjeringa har kome med ei lånegarantiordning på inntil seks milliardar kroner for flyselskapa. Men dei siste dagane har både LO og NHO kravd at staten må ytterlegare på banen.

For Noregs del står det om tusenvis av arbeidsplassar, men òg om samfunnsviktig infrastruktur til mellom anna helse og beredskap.

LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik seier lånegarantiane til staten for luftfarten «openbert ikkje er nok».

– Spørsmålet er om krava som er stilte i garantiordningane, er for strenge for selskapa nett no. No må regjeringa sjå om det kan gjerast meir for luftfarten, seier ho.

Direktør Torbjørn Lothe i NHO luftfart er klar på at staten må inn med direkte pengestønad til flyselskapa, i tillegg til den allereie vedtekne krisepakken.

– Om det ikkje skjer noko, overlever ikkje norsk luftfart sommaren, sa han til Børsen måndag.

– Vart gløymd

Fleire europeiske land bruker no store summar på å støtte «sine» flyselskap. Frankrike og Nederland gir Air France og KLM redningspakkar på rundt ni milliardar euro. Tyske Lufthansa har bede om krisehjelp på ti milliardar euro.

Europeiske flyselskap har totalt så langt fått eller forhandlar om statleg hjelp verd nærare 150 milliardar kroner, ifølgje ei oversikt frå miljøorganisasjonar.

Vedum viser til at luftfarten ikkje var del av kontantstønadsordninga for resten av næringslivet, og i realiteten har kome dårlegare ut, fordi lånegarantiordninga ikkje blir brukt.

– I mai må vi sjå på om vi kan ha ordningar som gjer at luftfarten blir meir likebehandla med norsk næringsliv og fleire tiltak for å sikre norsk luftfart, seier han.

Sp-leiaren tok opp saka med næringsminister Iselin Nybø (V) i Stortinget onsdag.

– Ikkje vurdert kontantstønad

Nybø viser til lånegarantiordninga i regjeringa på seks milliardar.

– Så skjønar eg at dette kan bli ein debatt, både fordi aktørane seier det, men òg fordi tida går. Vi ser kor lenge nedgangen i flytrafikk varer, seier statsråden til NTB.

Ho håpar òg den ferske rettleiaren for flyselskapa skal kunne avhjelpe situasjonen. Det konkrete forslaget om kontantstønad kommenterer ho slik:

– Førebels har vi ikkje vurdert eit slikt forslag. Førebels er det garantifasiliteten som er tilbodet vårt til luftfarten.

Nybø viser til at Norwegian jobbar for å få til ei løysing og vil ikkje kommentere om staten har vurdert å gå inn på eigarsida i selskapet.

– Er dette eit selskap som regjeringa kan la gå konkurs?



– Det er eit godt spørsmål. Vi har vist vilje til å hjelpe luftfarten gjennom den krisepakken vi har, og det er han dei no jobbar for å kome under.

