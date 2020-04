Tom Hagen varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Politiet fekk dermed medhald i kravet om fire vekers varetekt, som vart grunngitt med fare for bevisforspill. Det er klart etter at tingretten kom med rettsavgjerda si onsdag kveld.

Dei to første vekene blir i full isolasjon med brev- og besøksforbod.

Hagen var ikkje til stades då rettsavgjerda vart kunngjort

– Fleire involverte

Retten peikar på at det er «sannsynleg at det har vore fleire involverte i saka».

– Etter synet til retten har sikta reell moglegheit til å øydeleggje eller forspille bevis, til dømes ved å fjerne eller øydeleggje bevis på stader politiet enno ikkje har undersøkt, eller vil undersøkje igjen, eller samordne forklaring med andre involverte, heiter det i rettsavgjerda.

– Det er fare for bevisforspill, og vi har behov for å konsentrere oss om å gjennomføre dei nødvendige etterforskingsskritta som skal gjerast no, opplyste politiadvokat Haris Hrenovica i ei pressemelding før fengslingsmøtet starta onsdag klokka 12. Hrenovica er påtaleansvarleg i saka.

Forventa lauslating

Tom Hagens forsvarar, advokat Svein Holden, sa på same tidspunkt at han forventa at tingretten ville komme til å lauslate klienten hans. På veg inn i retten sa Holden til pressa at Hagen held fast på uskulda si.

Han sa vidare at han no har fått full innsyn i alle dokumenta i saka, og at han ikkje var imponert.

– Etter oppfatninga mi er dette eit særs spinkelt grunnlag for å gå til arrestasjon, sa Holden.

Tom Hagens kone, Anne-Elisabeth Hagen (68), er framleis ikkje funne etter at ho forsvann frå bustaden til familien i Sloraveien i Lørenskog 31. oktober 2018. Tom Hagen vart tysdag morgon arrestert, sikta for drap eller medverknad til drap.