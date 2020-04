Støre: – Vi var dårleg førebudde då krisa trefte

innenriks

Stortinget heldt onsdag sin første spontanspørjetime etter at Noreg stengde i byrjinga av mars. Støre nytta høvet til å utfordre helseminister Bent Høie (H) på koronastrategien til regjeringa, der målet har vore å «slå ned» utbrotet.

– Vi var dårleg førebudde då krisa trefte. Mangel på smittevernutstyr, legemiddelmangel, ikkje god nok intensivkapasitet. Og valet av «slå ned»-strategien var delvis basert på den manglande beredskapen, sa Støre.

Høie viste for sin del til at det no er sett ned ein kommisjon som skal granske krisehandteringa. Ifølgje han er det for tidleg å trekkje bastante konklusjonar.

– Det å trekkje konklusjonar før vi har fått evalueringa, som Arbeidarpartiet openbert ønskjer å gjere, det meiner eg vil vere konklusjonar som blir trekte på eit for tynt grunnlag, sa han.

I ordskiftet etterlyste Støre òg open debatt om vegen vidare, og om korleis Noreg skal opne att.

Men regjeringa har ein detaljert plan for dette, ifølgje Høie.

Ifølgje han er målet å opne opp gradvis og kontrollert, med 14 dagars mellomrom mellom kvar endring for å få tid til å evaluere verknadene.

