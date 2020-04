Ruter skal teste ut sjølvkøyrande bussar i Ski

innenriks

Planen er å starte opp med neste fase i prosjektet på hausten.

– Medan vi held fram med å hauste erfaringar i Oslo, har det i fortsetjinga vore naturleg å sjå til resten av det geografiske området vi dekkjer, der operasjon i nye typar omgivnader kan gi sjølvkøyringsprosjektet eit breiare læringsutbyte, seier direktør for mobilitetstenester i Ruter, Endre Angelvik, i ei pressemelding.

Han meiner at erfaringar frå Ski kan påverke utviklinga av kollektivtransporten i resten av Viken og landet elles.

Samtidig blir sjølvkøyringsprosjektet utvida med to nye samarbeidspartnarar i tillegg til danske Holo, som har stått for drifta av testbussane i Oslo. No kjem òg Toyota Motor Europe og den finske teknologibedrifta Sensible 4 med i prosjektet.

(©NPK)